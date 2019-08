30 Grad: Das Wochenende heizt den Franken ein

Bereits am Sonntagnachmittag ziehen allerdings Wolken auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Jetzt ist es an der Zeit, den Sommer in vollen Zügen zu genießen! Am Samstag herrscht perfektes Ausflugs- und Badewetter. Die neue Woche startet deutlich milder.

+++ Der Samstag wird noch einmal ein perfekter Sommertag: Über 30 Grad, Sonne satt, keine Wolken, kein Gewitter. Auch in der Nacht bleibt es lauschig warm, vielerorts fällt das Thermometer auch nach Sonnenuntergang nicht unter 20 Grad.

+++ Auch der Sonntag beginnt vielversprechend: Es wird mit um die 28 Grad nicht mehr ganz so heiß, die Sonne scheint aber ungetrübt. Richtung Abend steigt dann das Regen- und Gewitterrisiko - gebietsweise kann es krachen.

+++ Nahezu herbstlich mutet der Montag an. 20 Grad und Regenschauer läuten das Ende des Sommers ein. Auch die nächsten zwei Wochen bewegen sich die Höchsttemperaturen um die 20 Grad, während sich die Sonne meist hinter Wolken versteckt.