30 Grad: Sonntag ist bisher wärmster Tag des Jahres

Auf Bilderbuch-Wochenende mit hohen Temperaturen folgen Unwetter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Sommer ist da! Am Sonntag wird in der Region erstmals in diesem Jahr vielerorts die 30-Grad-Marke geknackt, es ist sonnig und trocken - ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch. Zum Wochenbeginn steigen die Temperaturen weiter an. Das warme Wetter bringt allerdings erste, teils heftige Hitzegewitter mit sich.

+++ Am Sonntag fällt vielerorts die 30-Grad-Marke - auch in der Region. Für Nürnberg setzen die Wetterportale Höchsttemperaturen von bis zu 29 Grad an, wenige Kilometer weiter in Erlangen soll es das entscheidende Grad wärmer werden. In den nächsten Tagen steigt mit den Temperaturen auch die Waldbrandgefahr - Vorsicht also bei Outdoor-Aktivitäten!

+++ Auch am Montag bleibt sich das Sommerwetter zum Start in den Juni treu. Allerdings können gegen Abend im äußersten Westen des Freistaats starke Unwetter mit Starkregen, Windböen und vereinzelt sogar Hagel über die Region hinwegziehen. Ansonsten bleiben die Temperaturen bei um die 30 Grad, und auch in den Nächten bleibt das Thermometer deutlich im zweistelligen Bereich.

+++ Am Dienstag breiten sich die Unwetter bis in den Osten Bayerns aus, es kann ordentlich krachen. Dort, wo Donner und Starkregen vorbeiziehen, klettert das Thermometer noch ein Grad höher. Bis Mittwoch sagen die Wetterportale dann teilweise 33 Grad für die Region vorher.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com