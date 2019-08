30 Grad und Donner: Sonnen-Freitag endet mit Gewittern

Ab Montag heißt es Abschied nehmen vom Sommer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Endspurt für den Sommer: Am Wochenende wird es zum voraussichtlich letzten Mal in diesem Jahr richtig warm. Dabei lassen auch einzelne Wärmegewitter nicht lange auf sich warten. Vor allem am Freitagabend grummelt es in der Region mehrfach.

+++ Mit sommerlichen Temperaturen bis zu 30 Grad läutet der Freitag das Wochenende ein. Teilweise trüben Wolken den Himmel, der Wetterochs vermeldet außerdem eine leichte Schauer- und Gewitterneigung. Donner und Regen ziehen vor allem gegen Abend hin auf: Bis 18 Uhr warnte der DWD für die Region zwischen Bamberg und Forchheim sowie östlich von Ansbach vor starken Gewittern.

+++ Auch der Samstag und Sonntag bringen uns mit Temperaturen um die 30-Grad-Marke zum schwitzen. Am Samstag soll es sonnig und trocken bleiben, am Sonntagabend steigt dann das Regen- und Gewitterrisiko.

+++ Nahezu herbstlich mutet der Montag an. 20 Grad und Regenschauer läuten das Ende des Sommers ein: Auch die nächsten zwei Wochen bewegen sich die Höchsttemperaturen um die 20 Grad, während sich die Sonne meist hinter Wolken versteckt.