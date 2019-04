31-Jähriger stirbt bei schwerem Auffahrunfall auf A3

WÜRZBURG - Bei einem schweren Auffahrunfall ist am Freitagmorgen ein 31-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Transporter auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren.

Der 31-jährige Transporter-Fahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle starb. Foto: NEWS5 / Paso



Nach aktuellem Ermittlungsstand ereignete sich der Unfall auf der Fahrbahnseite in Richtung Nürnberg, als ein Lastwagen kurz vor der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld abbremsen musste, weil sich auf dem rechten Fahrstreifen ein Rückstau gebildet hatte. Der 31-Jährige, der einen Renault-Transporter fuhr, erkannte die Situation offenbar nicht oder zu spät. Er fuhr auf den vorausfahrenden Lkw auf.

Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle starb. Der Mann am Steuer des Lastwagens kam mit dem Schrecken davon. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried geführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde ein Sachverständiger in die Ermittlungen mit eingebunden.

Neben Polizei und Rettungsdienst befanden sich auch die Berufsfeuerwehr Würzburg und die Freiwillige Feuerwehr Kist im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten blieb die A3 in Richtung Nürnberg gesperrt.

