33-Jähriger attackiert Mann mit Messer: Festnahme

36-Jähriger erlitt Verletzungen am Oberkörper - Alkohol im Spiel - vor 11 Minuten

WEIDEN - In Weiden in der Oberpfalz ist am Dienstag die Gewalt eskaliert: Ein 33-Jähriger attackierte seinen Kontrahenten mit einem Messer. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen.

Unter dem Einfluss von Alkohol ging der 33-Jährige in der Elchstraße etwa gegen 23 Uhr auf seinen 36-jährigen Kontrahenten los und griff ihn mit einem Messer an. Das Opfer erlitt laut Angaben der Polizei Verletzungen am Oberkörper und musste ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden.

Der Beschuldigte konnte von der Polizei festgenommen. Nach Abschluss aller strafverfahrenssichernden Maßnahmen wurde er entlassen. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die Ermittlungen aufgenommen.

jm