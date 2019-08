38-Jähriger pöbelt in Erlanger Bus und greift Fahrer an

Der Fahrer wurde dabei leicht am Arm verletzt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Dienstagabend ist ein Busfahrer in Erlangen von einem 38-Jährigen angegriffen und dabei leicht verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei nach einer Frau, die ebenfalls von dem Mann angegangen wurde.

Gegen 19.25 Uhr stieg am Bahnhof ein polizeibekannter 38-jähriger Erlanger in den Bus. Bereits da sei der Mann aggressiv gewesen, teilte die Polizei mit. Hinzu kam, dass er keinen Fahrschein gelöst hatte. Um die Situation nicht weiter anzuheizen, erlaubte ihm der Busfahrer trotzdem, mitzufahren. Eine große Wirkung hatte das anscheinend nicht, denn bereits auf der Fahrt zur nächsten Haltestelle in der Güterbahnhofstraße wurde der 38-Jährige erneut aggressiv - dieses Mal gegenüber den anderen Fahrgästen. Unter anderem packte er eine bislang unbekannte Frau an der Schulter. Daraufhin hielt der Busfahrer an und bat den Störenfried, den Bus zu verlassen. Dabei eskalierte die Situation, wobei der 38-Jährige den Busfahrer angriff und leicht am Arm verletzte.

Anzeige wegen Körperverletzung

Die Polizei nahm den Mann anschließend fest. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde er wieder entlassen. Der Busfahrer konnte aufgrund seiner Verletzung nicht mehr weiterfahren, auf den 38-Jährigen kommt ein Verfahren wegen Körperverletzung und Leistungserschleichung zu.

Die bislang unbekannte Frau, die von dem Täter angegriffen wurde, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erlangen unter der Telefonnummer 09131/760-114 zu melden.

