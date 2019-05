4,74 Promille: Mann rammt in Marktredwitz mehrere Autos

Die Polizei fand ihn schlafend in seiner Wohnung vor

MARKTREDWITZ - Weil er beim Fahren gleich mehrere geparkte Fahrzeuge touchierte, machte ein 50-jähriger aus Marktredwitz die Polizei auf sich aufmerksam. Die Beamten fanden ihn schlafend - und erheblich alkoholisiert - in seiner Wohnung vor. Ein Alkoholtest offenbarte den stattlichen Wert von 4,74 Promille.

Nachwirkend betrachtet ist es kein Wunder, dass ein weißer Ford am Dienstagabend auffiel, weil er gegen 18.15 Uhr gegen mehrere geparkte Autos schrammte. Am Steuer saß ein 50-Jahre alter Mann aus Selb, der stadtauswärts auf der Hohenberger Straße fuhr. Die alarmierten Beamten konnten den Fahrer des Unfallwagens auch schnell ausfindig machen: Mit den frischen Schäden von seiner wilden Fahrt parkte er vor der eigenen Wohnung.

Da er auf das wiederholte Klingeln an der Tür nicht reagierte, schauten die Beamten schließlich durch die Fenster ins Innere der Wohnung. Dort sichteten sie den 50-jährigen schlafend in seinem Bett. Daraufhin verschafften sich die Polizisten Zugang zu seiner Wohnung. Der Unfallverursacher machte auf die Beamten einen alkoholisierten Eindruck, was sie zu einem Atemalkoholtest vor Ort veranlasste. Bei dem Ergebnis staunten die Beamten nicht schlecht: "Stolze" 4,74 Promille zirkulierten durch den Körper des Mannes!

Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein des 50-Jährigen wurden vor Ort sichergestellt. Der Mann wurde ins Klinikum Selb gebracht, um dort eine Blutentnahme durchführen zu lassen. Anschließend wurde er zur Kontrolle dabehalten, vermutlich aufgrund des hohen Atemalkoholwerts. An den von ihm touchierten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5500 Euro. Gegen den 50-Jährigen wird nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Bei den geschädigten Pkws handelt es sich um einen schwarzen VW Passat, einen silberfarbenen Audi A4 und einen ebenfalls silberfarbenen VW Golf.

