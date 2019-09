45-jähriger Vermisster in Unterfranken aufgetaucht

Mann war am Montagvormittag mit Trekking-Rad verschwunden - vor 14 Minuten

MARKTHEIDENFELD - Der seit Montag vermisste Mann aus Marktheidenfeld im Landkreis Main-Spessart ist wieder aufgetaucht. Seine Lebensgefährtin hatte ihn zuvor als vermisst gemeldet.

Ein Nachbar hatte den Vermissten zuletzt am Montag gegen 9.30 Uhr an seiner Wohnadresse in Marktheidenfeld gesehen. Da der 45-Jährige seitdem nicht mehr erreichbar war, meldete ihn seine Lebensgefährtin bei der Polizei als vermisst. Am Dienstagabend wurde der 45-jährige Vermisste dann in Marktheidenfeld gefunden. Er befindet sich nun in einem Bezirkskrankenhaus.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm