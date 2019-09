45-Jähriger wird in Unterfranken vermisst - Zeugen gesucht

MARKTHEIDENFELD - Seit Montagvormittag wird ein 45-Jähriger aus Marktheidenfeld im Landkreis Main-Spessart vermisst. Die Polizei startete sofort eine intensive Suche - die bislang jedoch ergebnislos verlief. Da sich der Mann möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise.

Mit diesem Bild fahndet die Polizei derzeit nach dem 45-jährigen Heinz Manghofer, der seit Montag im unterfränkischen Marktheidenfeld vermisst wird. © Polizei Unterfranken



Ein Nachbar hatte Heinz Manghofer zuletzt am Montag gegen 9.30 Uhr an seiner Wohnadresse in Marktheidenfeld gesehen. Da der 45-Jährige seitdem nicht mehr erreichbar war, meldete ihn seine Lebensgefährtin bei der Polizei als vermisst. Sämtliche Suchmaßnahmen liefen seitdem ins Leere. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befindet", teilt die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung mit und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Der 45-Jährige ist etwa 1,94 Zentimeter groß und von hagerer Statur. Er war mit einer Jeans und beiger Schildmütze bekleidet und mit einem grauen Herren-Trekking-Fahrrad unterwegs.

Wer den Mann möglicherweise gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 09391/9841-0 bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu melden.

