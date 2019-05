60-Jährige wird auf A70 von Lkw erfasst und schwer verletzt

Frau wollte Panne beheben - Rettungshubschrauber war im Einsatz - vor 1 Stunde

RUNDELSHAUSEN - Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitagvormittag auf der A70 bei Rundelshausen im Landkreis Schweinfurt: Eine 60-Jährige wurde auf dem Seitenstreifen von einem 40-Tonner erfasst und schwer verletzt. Sie wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Eine 60-Jährige wurde am Freitagvormittag auf der A70 bei Rundelshausen von einem Lkw erfasst und schwer verletzt. Sie wollte gerade auf dem Seitenstreifen eine Autopanne beheben. © News5



Eine 60-Jährige wurde am Freitagvormittag auf der A70 bei Rundelshausen von einem Lkw erfasst und schwer verletzt. Sie wollte gerade auf dem Seitenstreifen eine Autopanne beheben. Foto: News5



Laut Angaben der Polizei Unterfranken ereignete sich der Unfall gegen 10.40 Uhr: Eine 60-Jährige war mit einem Beifahrer gerade in einem Fiat Ducato in Richtung Bamberg unterwegs, als sich zwischen dem Kreuz Schweinfurt/Werneck und der Anschlussstelle Werneck plötzlich der angebrachte Fahrradträger lockerte. Die beiden hielten den Kleintransporter auf dem Seitenstreifen an und die 60-Jährige stieg aus, um den Schaden zu beheben.

Ein Lkw-Fahrer bemerkte die Frau zu spät und erfasste sie. Laut Angaben der Polizei erlitt die 60-Jährige schwere aber keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die A70 musste in dem Unfallbereich kurzzeitig vollgesperrt werden. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde im Krankenwagen behandelt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm