60-jähriger Vermisster aus Unterfranken wieder aufgetaucht

Unterfranke erschien am Sonntag nicht zur Arbeit - vor 57 Minuten

ZELLINGEN - Seit Sonntagvormittag wurde der 60-jährige Thomas Wiegel aus Unterfranken vermisst. Er kam nicht wie geplant an seiner Arbeitsstelle in Zellingen (Landkreis Main-Spessart) an. Inzwischen ist der Mann unversehrt wieder aufgetaucht.

Alle Versuche, den Mann zu finden, blieben erfolglos - bis zum Montagabend. In einer Pressemitteilung gab die Polizei an, den Mann unversehrt angetroffen zu haben.

Zuvor hatte die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Der 60-Jährige sollte am Sonntag um 10.30 Uhr in Zellingen mit der Arbeit beginnen, kam dort aber nie an und war auch nicht zu erreichen. Seine Angehörigen meldeten ihn daraufhin als vermisst.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Der Artikel wurde um 20.50 Uhr aktualisiert.

mlk