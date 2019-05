65-Jährige überschlägt sich mit Wagen

FORCHHEIM - Eine 65-Jährige hat sich am Freitagvormittag mit ihrem Wagen auf der A73 zwischen den Anschlussstellen Forchheim-Nord und Buttenheim überschlagen. Grund dafür könnte ein technischer Defekt gewesen sein.

Der Wagen landete auf dem Dach, die Fahrerin musste befreit werden. © NEWS5 / Merzbach



Eine 65-jährige Frau hat sich am Freitagvormittag mit ihrem Pkw überschlagen. Andere Fahrzeuge waren nach Angaben der Polizei nicht an dem Unfall beteiligt. Ursache ist wohl ein technischer Defekt, da ein Reifen platt war, Genaueres ist laut Polizei Bamberg aber noch nicht bekannt.

Die Frau war auf der A73 zwischen Anschlussstellen Forchheim-Nord und Buttenheim im Landkreis Forchheim unterwegs, als sie rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überschlug sich und blieb in der Böschung auf dem Dach liegen. Die 65-Jährige wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall kam es in Fahrtrichtung Bamberg zu Verkehrsbehinderungen. Mittlerweile ist die Strecke wieder frei.

