70 Jahre Sportverein Gutenstetten

Höhepunkte zum Jubiläum in Gutenstetten - vor 8 Minuten

GUTENSTETTEN - Der Sportverein Gutenstetten hat Grund zum Feiern: Anlässlich seines 70-jährigen Bestehens des SV Gutenstetten-Steinachgrund ist die "gesamte Bevölkerung aus nah und fern" zu zwei Veranstaltungen einladen.

In seinem schmucken Sportcenter feiert der SV Gutenstetten sein Jubiläum mit Sonnwendfeuer und einem Freundschaftsspiel gegen die Profis von Greuther Fürth. © Harald Munzinger



Den Auftakt macht eine Sonnwendfeier am Samstag, 29. Juni. Sie beginnt um 18 Uhr am Sportheim des SV Gutenstetten-Steinachgrund. Für das leibliche Wohl ist mit Makrelen, Grillspezialitäten, Gyros und Salaten, sowie mit Kaffee und Kuchen bestens gesorgt. Die engagierte Jugendtanzgruppe, die "Dancing Queens", wird gegen 18.15 Uhr auftreten. An dem bei Einbruch der Dunkelheit entzündeten Feuer wird es für die Stockbrot geben.

Zum sportlichen Höhepunkt des Vereinsjubiläums ist es gelungen, die Profis der SpVgg Greuther Fürth für ein Freundschaftsspiel gegen den SV Gutenstetten-Steinachgrund zu gewinnen. "Über unseren Sportartikelausrüster sind wir in die glückliche Lage gekommen, dass wir als Jugendpartner der SpVgg Greuther Fürth deren Profimannschaft zu Gast haben werden", dankt diesem Vorsitzender Dietmar Rückert.

Das Spiel wird am Sonntag, 30. Juni, um 17 Uhr im Sportcenter des SV Gutenstetten-Steinachgrund angepfiffen. Die Eintrittskarten sind online unter der E-Mail-Adresse tickets@svg-steinachgrund.de erhältlich. Ticketpreise: Kinder (10 bis 17) 5 Euro / Erwachsene (ab 18) 10 Euro.

nb/hjm