77-jähriger Vermisster in Oberpfalz aufgetaucht

Der Mann begab sich selbst in eine Klinik - vor 3 Stunden

NITTENDORF/REGENSBURG - Seit Freitag fehlte von einem 77-Jähriger aus Nittendorf im Landkreis Regensburg jede Spur. Der Senior erschien nicht zu einem Treffen mit seinen Angehörigen. Nun hat er sich selbst in die Obhut einer Regensburger Klinik begeben.

Nachdem der Senior am Freitag nicht zu einem vereinbarten Treffen in Regensburg erschienen ist, meldeten sich seine Angehörigen bei der Polizei. Die Ermittler fragten sofort Kontaktadressen und sämtliche Krankenhäuser ab. Zunächst ergaben sich jedoch keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes.

Am Montagnachmittag ist der Mann in einem Regensburger Krankenhaus aufgetaucht. Er scheint körperlich unverletzt. Er konnte er vorerst keine klaren Angaben machen, wo er sich bislang aufhielt, so die Polizei.

Dieser Artikel wurde am Montag, den 14. Juli, aktualisiert.

jm