80 Unfälle: In Bayern gibt es die meisten Badetoten

BAD NENNDORF - Jedes Jahr ertrinken in Bayern an die 90 Menschen in bayerischen Seen und Flüssen. Der Freistaat nimmt damit deutschlandweit eine traurige Spitzenrolle ein.

Boote der Wasserwacht kreuzen auf dem Rhein. Deutschlandweit ist die Zahl der Badetoten im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. © dpa



Der 12. September ist der Tag der Wasserrettung. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nahm diesen Tag zum Anlass, sich bei den Ehrenamtlichen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) für ihr unermüdliches Engagement gedankt. Die Retter seien "ein unverzichtbarer Teil unseres Hilfeleistungssystems im Ehrenamtsland Bayern", sagte er in Prien am Chiemsee. Doch auch sie können nicht überall sein. Jedes Jahr ertrinken laut Herrmann im Freistaat rund 90 Menschen, allein bis Juli gab es dieses Jahr 65 Opfer. Mit 80 Toten insgesamt rangiert das Bundesland laut DLRG-Statistik sogar vor dem Nordrhein-Westfalen mit 53 Opfern, obwohl dort deutschlandweit die meisten Menschen leben. Der Freistaat ist damit trauriger Spitzenreiter.

Unfallschwerpunkte sind nach wie vor Seen und Flüsse. Allein am letzten Augustwochenende ertranken in Franken und der Oberpfalz in diesem Jahr drei Menschen. Vor allem in unbewachten Gewässern sind die Zahlen hoch. Bundesweit kamen dort 291 Menschen ums Leben, das sind mehr als 83 Prozent der Gesamtzahl. An den verhältnismäßig gut bewachten Küsten ertranken bis Ende August dagegen nur 22 Menschen.

Die meisten Toten sind Männer

In ganz Deutschland ist die Zahl der Opfer 2019 damit deutlich gesunken. Starben 2018 insgesamt noch 445 Menschen, waren es in diesem Jahr nur noch 348. In Bayern blieben die Zahlen dagegen gleich.

Die Statistik zeigt: "Sobald es heiß wird, gehen die Leute – oft zu sorglos – ins Wasser“, sagt DLRG-Präsident Achim Haag. Vor allem im Juni gab es 2019 viele tödliche Unfälle. "Die Ursachen sind wie so oft Leichtsinn, Überschätzen der eigenen Leistungsfähigkeit, eine zu hohe Risikobereitschaft und insbesondere das Schwimmen in unbewachten Gewässern", beklagt der Chef der Lebensretter. In 80 Prozent der Fälle seien es Männer, die beim Baden ums Leben kommen. Auffällig hoch ist auch die Zahl der Migranten unter den Opfern: Insgesamt ertranken 28 von ihnen, die meisten konnten laut DLRG nicht schwimmen.

Erfreulich sei die Entwicklung in Schwimmbädern. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sank die Zahl der tödliche Unfälle hier von 29 auf 8. Ein besonders tragischer Fall ereignete sich Ende August in einem Freibad in Schwabach: Ein Fünfjähriger trieb dort leblos im Becken, wenige Tage nach seiner Rettung starb er in einer Klinik an den Folgen des Unfalls. Kein Einzelfall: Laut DLRG ist die Zahl der Todesfälle bei den Vor- und Grundschulkindern relativ hoch, 21 der Opfer in ganz Deutschland waren unter zehn Jahre alt.

Schwimmkurse als Prävention

Schwimmkurse könnten laut Innenminister Herrmann wesentlich dazu beitragen, Badeunfälle zu verhindern. Der Freistaat unterstütze die Kommunen mit einem Sonderprogramm bei der Sanierung ihrer Bäder. "Darüber hinaus erstatten wir weiterhin den stark vom Ehrenamt geprägten Berg- und Wasserrettungsorganisationen die Kosten zahlreicher Einsatzmittel", sagte Herrmann. Für 2019 und 2020 stelle der Freistaat rund 16 Millionen Euro für Einsatzfahrzeuge und weiteren Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung.

Auch DLRG-Präsident Achim Haag betont die wichtige Aufgabe der Helfer. "Die Zeit und die Leidenschaft, die sie ehrenamtlich aufbringen, sind unbezahlbar."

