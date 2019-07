82-Jähriger ertrinkt bei Badeunfall in Regensburg

REGENSBURG - Ein 82-Jähriger sucht am Dienstagabend nach einem heißen Tag Abkühlung im Regen, der bei Regensburg in die Donau mündet. Doch der Badeausflug endet tödlich.

Ein abendlicher Badegang ist einem 82-Jährigen in Regensburg zum tödlichen Verhängnis geworden. Der Mann war am Dienstagabend zur Abkühlung in den Regen gestiegen, der oberhalb der Donau durch die Stadt in der Oberpfalz fließt. Dabei ging der Mann auf Höhe der Oberen Regenstraße unter. Freiwillige Helfer entdeckten den unter der Wasserfläche treibenden Mann und alarmierten sofort die Rettungskräfte. Zusammen bildeten sie eine Rettungskette und schafften es so, den Mann aus dem Wasser zu ziehen.

Der Senior war zu diesem Zeitpunkt bereits bewusstlos und wurde unter wiederholter Reanimation ins Regensburger Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Die Ermittlungen zu den Todesumständen wurden von der Kriminalpolizei Regensburg übernommen.

