83-Jähriger prallt in Oberfranken gegen Baum und stirbt

MITWITZ - Tödliche Verletzungen hat sich ein 83 Jahre alter Autofahrer am Montagmorgen zugezogen. Der Senior war auf einer Bundesstraße bei Mitwitz (Landkreis Kronach) unterwegs und ist mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.

Für den 83-Jährigen kam an der Unfallstelle bei Mitwitz (Landkreis Kronach) jede Hilfe zu spät. Foto: NEWS5 / Merzbach, NEWS5



Ein 83-jähriger Autofahrer ist in Oberfranken gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Senior war mit seinem Fahrzeug aus zunächst ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 303 auf Höhe von Mitwitz (Landkreis Kronach) von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann war in seinem Auto eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Der Mann erlitt nach Angaben einer Sprecherin so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Experten, den genauen Unfallhergang zu klären.

