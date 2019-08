84-Jährige aus dem Landkreis Regensburg vermisst

Polizei sucht seit Dienstag - Spürhunde und Hubschrauber im Einsatz - vor 29 Minuten

REGENSBURG/WENZENBACH - In Regensburg ist eine 84-Jährige nach einem Besuch bei Verwandten spurlos verschwunden. Die Suche blieb trotz umfangreicher Maßnahmen bisher erfolglos, weshalb die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung bittet.

Die gesuchte Johanna Bauer. © Quelle: Polizei



Johanna Bauer war am Dienstag bei Verwandten in der Dechbettener Straße in Regensburg zu Besuch. Zwischen 9 Uhr vormittags und 15 Uhr nachmittags verließ sie die Wohnung, seitdem fehlt von ihr jede Spur. Es ist möglich, dass die Gesuchte die Orientierung verloren hat oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war. Die 84-Jährige wohnt in Wenzenbach, auch dort gab es keine Hinweise auf den Aufenthaltsort.

Personensuchhunde, geschlossene Einheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei und ein Polizeihubschrauber wurden im Rahmen der Suchmaßnahmen eingesetzt. Die Beamten gingen damit 15 Hinweisen aus der Bevölkerung nach, bislang erfolglos. Die Polizei bittet deshalb weiterhin um Mithilfe der Bevölkerung.

Johanna Bauer ist etwa 155 Zentimeter groß, hat eine kräftige Figur und weiß-grau melierte Haare. Sie trägt vermutlich beige Schnürschuhe, eine graue Hose und eine helle Steppjacke. Sie ist Brillenträgerin und hat einen braunen Gehstock bei sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Johanna Bauer nimmt die Polizeiinspektion Regenstauf unter der Nummer 09402/9311-0 oder jede andere Dienststelle entgegen.

amh