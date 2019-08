Ab in die Sommerferien: Ein Dialektduell über die besten Ausflugstipps

In dieser Folge geben die Mädels Tipps für die schönsten Aktivitäten in den Regionen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Schüler Bayerns frohlocken: Derzeit sind Sommerferien. Also endlich mal Zeit, die Freizeit in der Region zu verbringen, sich den Attraktionen Frankens und Oberbayerns zu widmen. Mary und Tamara geben Tipps zu bekannteren Touristenspots ihrer Regionen, aber auch den ein oder anderen Geheimtipp.

Was unternimmt man am besten in den Sommerferien? Egal ob Regen, ob Sonne, ob klein, ob groß, ob Oberbayer oder Franke: Unter diesen Ausflugstipps ist für jeden Sommerurlauber etwas dabei.

Dialektduell - der nordbayern.de-Podcast: Folge 27 - Ab in die Sommerferien

