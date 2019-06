Abkühlung für den Hund: An diesen Seen dürfen Vierbeiner baden

Unsere Karte zeigt alle Badeseen in Franken und der Oberpfalz - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Viele Hundehalter kennen das: Kaum ist kühles Nass in Sicht, gibt es für unsere liebsten Vierbeiner kein Halten mehr. Die Zunge flattert geradezu im Wind, so begeistert stürmen die Hunde auf jegliche Form von Wasserstellen zu. An manchen Orten sind sie aber gar nicht so gerne gesehen. Deswegen haben wir eine Karte zusammengestellt, die zeigt, wo Hunde in der Region sich eine kleine Abkühlung gönnen können.

Bilderstrecke zum Thema Tierischer Badespaß: Hier können sich Hunde abkühlen Ab ins kühle Nass, ein paar Runden drehen und dann so richtig schön das Wasser aus dem Fell schütteln: So machen Hunde Urlaub. Dass solche tierischen Urlaubsgefühle auch bei uns in der Region aufkommen können, zeigt unsere Bildergalerie.



An manchen Badeseen sind Hunde unerwünscht. Doch es gibt Ausnahmen: Wir haben eine Übersicht der Hundebadestrände und Gewässer zusammengestellt, an denen Hunde und ihre Halter offiziell plantschen dürfen - oder zumindest geduldet sind.

Ein Klick auf die Symbole, und schon gibt es weitere Infos zum Gewässer.

Falls die Karte nicht angezeigt wird, benutzen Sie bitte diesen Link.

Ihr Geheimtipp für Hundebadestellen ist nicht aufgelistet? Dann schicken Sie uns eine Mail oder eine Nachricht via Facebook. Bitte geben Sie entweder eine genaue Adresse oder die Geokoordinaten an (diese erhalten Sie, wenn Sie auf beispielsweise auf GoogleMaps eine Pinnadel an den gewünschten Ort setzen). Falls es eine Homepage oder weitere Informationen im Web zu finden gibt, schicken Sie uns bitte auch den Link.

mch, bz