Abkühlung zum Wochenende: Kommt der Herbst nach Franken?

Ab Donnerstag zieht der Himmel über Nürnberg zu - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Aus und vorbei mit strahlendem Sonnenschein: Ab Donnerstag kühlt es kontinuierlich ab. Bei Wolken und Regen wird das Wetter zunehmend ungemütlich.

+++ Ab Donnerstag lässt der graue Himmel der Sonne kaum eine Chance und beschert uns dicke Wolkenfelder, Windböen und gelegentlich auch Regen. Die Temperaturen sinken auf maximal 21 Grad.

+++ Am Freitag rettet uns ein Zwischenhoch vor weiterem Regen. Nordwestlich von Nürnberg kommt sogar noch einmal die Sonne raus. Die Höchsttemperaturen bleiben bei 21 Grad.

+++ Auch am Wochenende strömt feuchtkühle Luft vom Nordmeer nach Franken. Am Samstagvormittag kann vereinzelt noch die Sonne scheinen, danach kommt es zu Schauern bei stark bewölktem Himmel. Es kühlt noch einmal deutlich ab - auf bis zu 16 Grad am Sonntag.