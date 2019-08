Abrechnungs-Affäre: ASB bestätigt Vorwürfe

NÜRNBERG - Durch geschickte Buchungstricks hat der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Bayern offenbar über Jahre hinweg im Rettungsdienst hohe Beträge zu Unrecht kassiert. Darüber hatten die Nürnberger Nachrichten im April zunächst berichtet, jetzt haben Wirtschaftsprüfer die Recherchen bestätigt.

Aus Unterlagen, die den Nürnberger Nachrichten vorliegen, geht hervor, dass die Hilfsorganisation mindestens seit 2009 jedes Jahr intern mehrere Hunderttausend Euro an Überschuss hatte. Insgesamt geht es nach NN-Informationen um über fünf Millionen Euro. Bei den Krankenkassen, den Kostenträgern, haben die Verantwortlichen aber nur einen Bruchteil davon angegeben.

Wegen der Berichterstattung hat der ASB Bayern in der Folge unabhängige Wirtschaftsprüfer mit einer Sonderprüfung beauftragt, deren Zwischenbericht jetzt vorliegt. "Nach dem vorläufigen Prüfergebnis wurden von 2009 bis 2016 offenbar tatsächlich ungerechtfertigte Mehrkosten in einem mittleren einstelligen Millionenbereich abgerechnet, da für diese Kosten keine konkreten Nachweise ermittelt werden konnten", heißt es in einer Pressemitteilung des ASB. "Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und klären den Sachverhalt vollständig und transparent auf", erklärt Landesgeschäftsführer Jarno Lang.

