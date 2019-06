Abschiebung: SEK-Einsatz in fränkischer Asylunterkunft

Familienvater zückte Messer und drohte mit Suizid - Vier Stunden Verhandlung - vor 35 Minuten

KITZINGEN - Die Abschiebung einer fünfköpfigen Familie sorgte am Dienstagvormittag in Kitzingen für einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos. Der Vater richtete ein Messer gegen sich selbst, ergab sich dann aber, nachdem er sich gut vier Stunden mit Frau und Kindern verschanzt hielt.

Gegen 7 Uhr rückte die Kitzinger Polizei mit Kräften des sogenannten Operativen Ergänzungsdienstes Würzburg (OED), einer Art Bereitschaftspolizei, an. Sie sollten eine Familie abholen und zur Abschiebung an den Frankfurter Flughafen bringen. "Die gesamte Familie ist seit dem 29. Mai 2018 vollziehbar ausreisepflichtig, nachdem ihre Asylanträge als offensichtlich unbegründet abgelehnt worden waren", teilt das Präsidum Unterfranken mit. "Vorherige Angebote zur freiwilligen Ausreise wurden von der Familie abgelehnt." Details zu den Umständen, etwa warum die Familie das Land verlassen sollte, sind bislang nicht bekannt.

Als die Polizei die Wohnung betrat, habe der 32 Jahre alte Familienvater plötzlich ein Messer gezogen und gegen sich selbst gerichtet. Die Streife zog sich zurück und forderte umgehend Unterstützung an, das Areal rund um die Asylbewerberunterkunft am Oberen Mainkai abgeriegelt. Man habe versucht, über einen Dolmetscher Kontakt zu dem Mann aufzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung - doch vorerst vergeblich.

Ehefrau und Kinder zum Frankfurter Flughafen gebracht

Ein Spezialeinsatzkommando sowie Experten der Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamtes (LKA) rückten an, auch zum Schutz der Polizisten und des 32-Jährigen. Gegen 11 Uhr habe man den Mann schließlich zum Weglegen des Messers bewegen können. Er wurde unverletzt in Gewahrsam genommen und zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht. "Über den weiteren Verbleib des 32-Jährigen wird Kontakt mit der zuständigen Regierung von Unterfranken aufgenommen", teilt die Polizei mit.

Die Ehefrau und die drei Kinder des Mannes blieben ebenfalls unverletzt. Sie wurden auf Anordnung der Regierung von Unterfranken von einer Streife zum Frankfurter Flughafen gebracht, um dort abgeschoben zu werden.

Anmerkung der Redaktion: Generell berichten wir nicht über versuchte Selbsttötungen, außer sie erfahren durch die gegebenen Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie 24 Stunden am Tag Hilfe und Beratung. Alternativ könne Sie sich auch an den Krisendienst Mittelfranken unter der Tel.-Nr. 0911 4248550 wenden. Durch die Möglichkeit von Hausbesuchen in ganz Mittelfranken und durch persönliche Gespräche (ohne Wartezeit und Terminvergaben) ergänzt der Krisendienst das Angebot der Telefonseelsorge.

