Action und Shoppen bis 24 Uhr

7. Neustädter "Lange Kultur + Einkaufs-Nacht" am Freitag, 5. Juli - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Nach dem großen Zuspruch der letzten Jahre veranstaltet die Kreisstadt in enger Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft "NEA-Aktiv" eine weitere "Lange Kultur + Einkaufs-Nacht". Am Freitag, 5. Juli, heißt es wieder "Action und Shoppen bis Mitternacht".

Die "Sterne des Morgenlandes" werden wieder zur bunten Vielfalt der "Langen Kultur + Einkaufs-Nacht" beitragen. Foto: Harald Munzinger



Das Motto dazu lautet "Neustadt leuchtet und swingt". Bei freiem Eintritt wird den Gästen ein umfangreiches Kultur-Programm geboten mit Live-Musik auf vier Bühnen und auf den Straßen. Begleitet wird diese Kultur-Nacht von einer Einkaufs-Nacht, in der die beteiligten Geschäfte bis 24 Uhr geöffnet sind und ihre Gäste mit zahlreichen Aktionen überraschen werden.

Live-Musik wird auf vier Bühnen zu hören sein, in der Bahnhofstraße mit "Forever Young", in der Wilhelmstraße mit "Lickin’Stick", "Roland Country and more" in der Würzburger Straße und "Frankinelli" in der Bamberger Straße. Weiterhin werden Oldtimer-Autos und Motorräder in der Bamberger Straße zu besichtigen sein.

Geplant sind außerdem an den Bühnen und in der Innenstadt Auftritte weiterer Gruppen wie von Zumba Maria, der Sterne des Morgenlandes, vom Prunklosia Tanzpaar, den Aischtal Shantys, der Tanzschule Wolf, der Linedance-Gruppe, von Zumba Kirteke, den Feuerspielern und der Batukeros Space-Groove-Gang, das KinoNEA beteiligt sich mit Kinderprogramm und Late Night Movies.

Neben der Stadt Neustadt/Aisch und der Werbegemeinschaft unterstützen zahlreiche Unternehmen diesen Event. Ihnen gilt der Dank der Veranstaltungspartner ebenso wie Sponsoren für ihre Förderung der "Langen Nacht" mit ihrer starken Anziehungskraft, die erneut einen wahren Besucheransturm auf die "gastliche Stadt Bayerns" erwarten lässt. Infos mit Bühnenplan und Auftrittszeiten sind vor der "Langen Kultur + Einkaufs-Nacht" auf der städtischen Homepage zu finden.

nb