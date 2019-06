Alle Bilder! Franken schwitzt bei 37 Grad und Glut-Hitze

Die Region und ganz Deutschland befinden sich aktuell im Super-Sommer - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - Da hilft wirklich nur viel Trinken, reichlich Sonnenschutz und Schatten: Franken und das ganze Land schmelzen derzeit bei Sahara-Hitze dahin. Auf bis zu 37 Grad kletterte das Thermometer am Mittwoch in Nürnberg an - da geht aber in anderen Regionen noch mehr! Hier kommen schweißtreibende Bilder quer durch die Bundesrepublik.

Bilderstrecke zum Thema Neuer Juni-Hitzerekord in Nürnberg: Deutschland schwitzt im Super-Sommer! 36,5 Grad am Nürnberger Flughafen - Nürnberg hat seit Mittwoch einen neuen Hitze-Rekord für Juni. In Ganz Deutschland schmelzen die Menschen in der Glut-Hitze vor sich hin. Wir haben schweißtreibende Bilder quer durch die Bundesrepublik gesammelt!



sz