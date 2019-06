Allergieauslösende Raupen befallen Bäume in der Region

Gehäufte Vorkommen im Landkreis Würzburg bekannt - vor 25 Minuten

WÜRZBURG - Ein juckender Ausschlag, starke Schmerzen oder sogar Atemnot: Wer mit diesen Symptomen vom Waldspaziergang zurückkommt, könnte in einem von Goldafterraupen befallenen Gebiet unterwegs gewesen sein. Die allergieauslösenden Raupen halten Einzug in die Region, wie das Landratsamt Würzburg warnt.

Die Haare der Goldafterraupe können schwere allergische Reaktionen auslösen. © Jessica Tokarek - Landratsamt Würzburg



Die Haare der Goldafterraupe können schwere allergische Reaktionen auslösen. Foto: Jessica Tokarek - Landratsamt Würzburg



Das Landratsamt warnte in einer Pressemitteilung vor der sogenannten Goldafterraupe, die sich gerne an einer Vielzahl von Gehölzen einnistet. Dort leben sie in Gespinstnestern, die sie tagsüber zur Nahrungsaufnahme verlassen.

Die Raupen können dem Menschen durchaus unangenehm werden: Ihre Raupen können starke allergische Reaktionen auslösen, die sich in großflächigen Ausschlägen mit starkem Juckreiz und Schmerzen äußern. Bei besonders empfindlichen Personen kann es durch das Einatmen zu gefährlichen Atemwegsreaktionen kommen.

Bilderstrecke zum Thema Eichenprozessionsspinner sorgt für Ärger auf Rock-im-Park-Gelände Spezialeinsatz rund um und auf dem Gelände von Rock im Park: Weil einzelne Bäume vom Eichenprozessionsspinner befallen sind, wurden Schädlingsbekämpfer der Stadt Nürnberg hinzugezogen. Sie sollen dabei helfen, das Gelände rechtzeitig zum Start freizubekommen.



Aus diesen Gründen rät das Landratsamt Würzburg dringend dazu, Kontakt mit den Raupen und ihren Gespinsten zu vermeiden. Ebenfalls sollten betroffene Gemeinden die befallenen Bereiche großzügig absperren. Der Unteren Naturschutzbehörde sind gehäufte Vorkommen im südlichen Landkreis Würzburg bekannt.

Die Raupen des Goldafters erkennt man an ihrem dunkelbraunen Körper mit weißen Rückenflecken und rotbraunen Brennhaaren. Nicht zu verwechseln sind sie mit der unbehaarten Gespinstmotte. Die Gespinste dieser völlig ungefährlichen Raupenart sitzen normalerweise im gesamten Geäst, die der Goldafterraupe fast ausschließlich an den Astspitzen.

amh