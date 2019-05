A3 bei Altdorf: Überleitung auf A6 wegen Unfall gesperrt

Auflieger löste sich von Pannen-Lastwagen - vor 1 Stunde

ALTDORF - Am Autobahnkreuz Altdorf ereignete sich am Mittwochvormittag ein Unfall, der zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Die Überleitung auf die A6 war für mehrere Stunden gesperrt.

Ein Pannen-Lkw verlor am Mittwochvormittag seinen Anhänger am Autobahnkreuz Altdorf. © NEWS5 / Oßwald, NEWS5



Ein Pannen-Lkw verlor am Mittwochvormittag seinen Anhänger am Autobahnkreuz Altdorf. Foto: NEWS5 / Oßwald, NEWS5



Am Montagvormittag war ein Pannen-Lkw auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs, als sich dessen Auflieger in der Nähe des Autobahnkreuzes Altdorf vom Zugfahrzeug löste und in die Leitplanke rutschte. Verletzte gab es durch diesen Vorfall keine, allerdings wurde zur Bergung des Anhängers ein Kran benötigt. Bis zu dessen Ankunft musste die komplette Überleitung auf die A6 gesperrt werden, was zu erheblichen Verzögerungen führte.

Die Autobahnmeisterei als auch ein Kran waren vor Ort, die Bergungsarbeiten dauerten bis etwa 13.15 Uhr an.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

amh