Altdorf: Rätselhafter Einbruch in Postfiliale

ALTDORF - Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Postfiliale in Altdorf eingebrochen und haben dort zahlreiche Pakete aufgerissen. Noch ist unklar, ob sie etwas erbeutet haben.

Unbekannte brachen Montagnacht in die Postfiliale ein, durchwühlten die Post und rissen Pakete auf.



In der Nacht von Montag auf Dienstag sind ein oder mehrere Unbekannte in die Postfiliale in der Altdorfer Bahnhofstraße eingebrochen. Die Täter zerschlugen ein Fenster an der Nordseite der Filiale und drangen so in das Gebäude ein und rissen eine Vielzahl von Paketen auf. Diese hätten am folgenden Tag zu Sport Grunert gebracht werden sollen.

„Was der oder die Täter als stehlenswert erachtet haben, haben sie mitgenommen“, sagt Stefan Blank von der Polizeiinspektion Altdorf. Das Chaos, das die Täter angerichtet haben, sei jedoch zu groß, um jetzt schon zu sagen, was fehlt. Polizei und Post arbeiten daran, die Höhe des entstandenen Schadens zu ermitteln.

Gerüchten zufolge hatte der Unwetterschaden am Gebäude den Einbruch begünstigt: Weil der Strom abgeschaltet gewesen sei, hätte es keinen Alarm gegeben. „Mit dem Wasserschaden hat der Einbruch nichts zu tun“, entkräftet Blank das Gerücht und spricht von Zufall. Die Filiale habe kein Meldesystem, das durch einen Stromausfall hätte lahmgelegt werden können. „Der Einbruch hätte auch zu einem anderen Zeitpunkt geschehen können.“

