Tausende Besucher strömten am Samstag und Sonntag zum Altdorfer Altstadtfest, feierten ausgelassen und genossen die Musik auf den zwei Bühnen am Oberen und am Unteren Markt. Das Rahmenprogramm war dieses Jahr besonders vielfältig. Da stacksten aus alten Fahrradteilen recycelte Roboter neben eleganten Ballerinas und Schuhplattlern über den Marktplatz. Die Feuershow um 22 Uhr war nur einer der Höhepunkte auf dem zweitägigen Fest. © Katrin Wiersch