Kommunalwahl 2020 in Altdorf: Das müssen Sie wissen

Drei Kandidaten bewerben sich um das Bürgermeisteramt - vor 1 Stunde

ALTDORF - 2020 stehen bayernweit Bürgermeister- und Stadtratswahlen an. In Altdorf wird es dabei in jedem Fall einen Wechsel an der politischen Spitze geben: Der amtierende Bürgermeister Erich Odörfer will nicht erneut kandidieren.

Tendenz sinkend: 1978 wählten noch 78,5 Prozent aller wahlberechtigten Altdorfer, 2014 waren es 53 Prozent. Foto: Ina Fassbender (dpa)



Bei den Kommunalwahlen am 15. März 2020 werden bayernweit rund 39.500 kommunale Mandatsträger für die nächsten sechs Jahre gewählt: in Städten wie Altdorf der erste Bürgermeister und die Stadtratsmitglieder, in den Gemeinden jeweils die Bürgermeister und Gemeinderäte. Außerdem werden auf Landkreisebene die Land- und Kreisräte bestimmt.

In Altdorf tritt der amtierende Bürgermeister Erich Odörfer (CSU) nach zwei Amtsperioden nicht erneut zur Wahl an. Stattdessen kandidiert der CSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kramer für seine Partei. Außerdem bewerben sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Martin Tabor und Hans-Dieter Pletz von den Grünen. Pletz ist stellvertretender Vorsitzender des Bund Naturschutz in Altdorf.

Die Ergebnisse der letzten Wahlen

Ein Blick zurück: 2012 wurde mit einer Verschiebung zur Stadtratswahl Odörfer als Bürgermeister nach einer Stichwahl gegen Konkurrent Ernst Bergmann (SPD) bestätigt. Die Amtszeit wurde dabei von sechs auf knapp acht Jahre verlängert, um die Bürgermeisterwahl mit den bayernweiten Kommunalwahlen in Einklang zu bringen.

2014 folgten dann die Stadtratswahlen in Altdorf: Ein Platz ging der CSU verloren, die seitdem acht Stadträte stellt. Dafür konnten sich die Freien Wähler in Verbindung mit der Unabhängigen Liste Altdorf (UNA) von vier auf fünf Sitze steigern. Bei der SPD blieb es bei acht, bei den Grünen bei drei Sitzen. Hierbei war die Wahlbeteiligung mit 53 Prozent vergleichsweise niedrig.

Bei der Kommunalwahl 2020 kommt in Bayern erstmals ein neues Auszählungsverfahren zu Einsatz, das Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren. Dieses findet bei den Bundestagswahlen seit 2008 Verwendung und soll garantieren, dass bei der Verteilung der Stadtratssitze weder große noch kleine Parteien bevorzugt werden.

Eine weitere Besonderheit der Stadtratswahl ist die Vielfalt an Möglichkeiten, seine Kreuzchen zu platzieren: Jeder Wahlberechtigte hat 24 Stimmen, entsprechend der Zahl der Sitze. Diese lassen sich panaschieren und kumulieren, also auf verschiedene Listen oder mehrfach auf Einzelpersonen verteilen. Hierbei darf man die maximale Stimmzahl allerdings nicht überschreiten, sonst wird der Wahlzettel ungültig.