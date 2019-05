Auf der A6 bei Altdorf kam es am Dienstag innerhalb eines Militärkonvois mit sechs gepanzerten Lastwagen zu einem Auffahrunfall. Als ein Fahrzeug der Kolonne auf den Seitenstreifen wechselte, fuhren die restlichen Laster aufeinander auf. Fünf Personen wurden laut ersten Informationen verletzt.

Das Überholmanöver eines unbekannten Lkw-Fahrers löste am Donnerstagmittag einen schweren Unfall auf der A6 an der Anschlussstelle Altdorf-Leinburg aus. Ein 25-jähriger Autofahrer wich dem ausscherenden Lastwagen aus und kollidierte mit einem weiteren Lkw, der auf der rechten Spur fuhr. Das Auto überschlug sich und kam von der Fahrbahn ab. Der Autofahrer wurde eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Am Abend verstarb er im Klinikum.