Am Donnerstag "nur" 31 Grad - und trockene Luft

Am Mittwoch ist in Nürnberg der Juni-Hitzerekord gefallen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach dem gestrigen Rekord-Wetter bei 36 (!) Grad fühlt sich der heutige Tag wie eine Abkühlung an - Er ist es aber nicht. Tagsüber hat es 30 Grad, Freitag 28 Grad. Die Luft wird allerdings deutlich trockener und damit viel angenehmer zu ertragen.

+++ Schwül und sehr, sehr heiß: So lässt sich der Mittwoch zusammenfassen. Der Donnerstag kann da erst einmal nicht mithalten. Viele dürfte das erst einmal freuen, denn die Temperaturen bleiben ganztags auf rund 30 Grad - und die Luft wird trockener. Auch nachts ist es deutlich erträglicher: Dann kühlt es auf 15 Grad ab.

+++ Der Freitag erreicht die Region maximal 28 Grad, was wiederum eine leichte Abkühlung bedeutet. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen dann sogar auf 13 Grad ab. Deutschland kann aufatmen, denn die richtig heißen Luftmassen werden von einer Kaltfront aus dem Nordosten Richtung Frankreich abgedrängt.

+++ Zum Wochenende kommt dann aber wieder die Hitze aus Frankreich zu uns zurück. Ab dem Samstag wird die 30-Grad-Marke geknackt. Der Ausflug zum Badesee oder in den Biergarten lohnt sich, bevor uns am Sonntag dann wieder der nächste Hitzehammer trifft: 38 Grad sagt wetter.de voraus. Und selbst wenn es nur die von wetter.com prognostizierten 34 Grad werden: Eine Verschnaufpause ist derzeit nicht in Sicht.

Bilderstrecke zum Thema Sie haben gewählt: Das sind die schönsten Biergärten der Region Ob urig oder modern, auf dem Berg oder nah am Wasser - in Franken locken verschiedenste Biergärten hungrige und vor allem durstige Gäste an. Unsere Nutzer durften für ihre Lieblings-Plätzchen zum Verweilen abstimmen. Nun steht der Sieger fest - in diesem Sinne Prost!



Darum kommt die Hitze nach Franken

Sonnig, trocken und heiß wird es hier, weil eine Heißluft-Blase von der Sahara aus nach Norden wandert. Die Hitze breitet sich dann auch über Deutschland, aber vor allem über Süd- und Ost-Frankreich aus: Dort wird sogar die 40-Grad-Marke geknackt. Für die Region ist so oder so klar: Es wird sehr, sehr heiß werden.