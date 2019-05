Am Montag grüßt die Sonne - dann kommt der Regen!

In der Nacht zum Dienstag könnten erste Tropfen fallen - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Hoch "Ophelia" brachte den Franken nur kurz frühlingshaftes Wetter: Zwar beschert uns der Montag neben Wolken auch Sonnenschein, doch schon am Dienstag sollten Regenschirme nicht mehr in all zu weiter Entfernung liegen. Die Temperaturen steigen nur noch auf die 16-Grad-Marke.

+++ Das frühlingshafte Wetter, das uns ein Azorenhoch beschert, hält noch bis Montag an. Zwar versteckt sich die Sonne teilweise hinter Wolken, es bleibt aber weiterhin freundlich bei Temperaturen um die 21 Grad. In der Nacht können dann aber schon die ersten Schauer fallen.

+++ In der Nacht zum Dienstag schlägt das Wetter dann endgültig um. Es kühlt auf 16 Grad ab, außerdem wird viel Regen erwartet. Die Sonne zeigt sich quasi gar nicht.

+++ Am Mittwoch wird es dann bei maximal 13 Grad erneut ziemlich nass. Immer wieder kommt es zu kleineren Regenschauern, die Sonne durchbricht die Wolkendecke den gesamten Tag über nicht.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com

