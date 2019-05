Am Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken ab

Am Samstag kann es zeitweise regnen - Temperaturen um 20 Grad

NÜRNBERG - Endlich wieder so etwas wie Frühling in der Region: Die Temperaturen am Wochenende pendeln sich bei 20 Grad ein - auch die Sonne lässt sich blicken. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer.

+++ Der Freitag hat bereits vorgelegt - auch am Wochenende hält sich das gute Wetter. Zumindest weitgehend. Während wetter.com am Samstag von einem gewissen Regenrisiko am Abend ausgeht, soll es laut wetter.de trocken bleiben. Sonne und Wolken wechseln sich ab, und bei um die 20 Grad ist es angenehm mild.

+++ Der Sonntag lockt dann mit 8 bis 9 Sonnenstunden und 21 Grad die Menschen ins Freie. Die idealen Gegebenheiten also, um einem der lokalen Biergärten einen Besuch abzustatten.

+++ Am Montag zieht es dann ein bisschen zu, allerdings werden auch an diesem Tag noch rund 20 Grad erwartet, bevor dann für Dienstag Regen und nur noch 15 Grad vorhergesagt sind.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com

