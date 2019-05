Amazon-Gebühren und E-Scooter: Das ändert sich im Juni

NÜRNBERG - Der Straßenverkehr in Deutschland wird sich ab 15. Juni 2019 peu à peu verändern, denn dann sind Elektro-Tretroller in Deutschland offiziell zugelassen. Was beim Fahren mit E-Rollern beachtet werden muss und welche weiteren Änderungen im Juni anstehen, erfahren Sie im Video.

Auch auf Neuheiten aus dem Hause Apple darf man im Juni gespannt sein. Vom 3. bis zum 7. Juni hält Apple seine Entwicklerkonferenz in San José ab. Welche Neuheiten erwartet werden und was sich beim Online-Händler Amazon verändert, erfahren Sie im Video:

eli