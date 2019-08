Thea Weisensen, 60 Jahre alt: "Ich will den Einzelhandel unterstützen. Ich lebe seit 36 Jahren in dieser tollen Stadt und möchte unbedingt, dass das tolle Flair in Nürnberg erhalten bleibt. Deshalb vermeide ich große Ketten und kaufe – wenn es geht – bei kleinen Geschäften ein. Selten bestelle ich auch mal etwas im Internet." © Bettina Bocskai