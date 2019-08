An der "Roten Wand" abgestürzt: 30-Jährige schwer verletzt

WEISMAIN/KLEINZIEGENFELD - Am Freitagnachmittag stürzte eine 30-Jährige beim Klettern an der "Roten Wand", einem beliebten Felsen im Kleinziegenfelder Tal (Lkr. Lichtenfels) etwa zehn Meter in die Tiefe. Sie zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie in eine Spezialklinik geflogen werden musste.

Wie die Polizei mitteilt, war die 30-Jährige gerade beim Klettern an dem Steig "In Liebe für Gundi" mit dem Schwierigkeitsgrad 7 unterwegs, als sie vermutlich beim "Umleinen" einen Fehler machte. Die Frau stürzte daraufhin etwa zehn Meter in die Tiefe.

Sie zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie von der Bergwacht in Zusammenarbeit mit einem Rettungshubschrauber geborgen werden musste. Anschließend wurde sie in eine Spezialklinik geflogen. Für den Einsatz war die Staatstraße etwa zwei Stunden lang gesperrt. Rettungsdienst und Feuerwehren der umliegenden Dörfer sowie der Stadt Weismain unterstützen bei den Verkehrs- und Rettungsmaßnahmen.

