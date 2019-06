Andrea Nahles hört auf: Die Rücktrittserklärung im Wortlaut

SPD-Politikerin legt Partei- und Fraktionsvorsitz nieder - vor 1 Stunde

BERLIN - Die Stimmen der Zweifler wurden zu laut, nun hat Andrea Nahles die Konsequenzen gezogen: Die SPD-Parteichefin will am Montag den Vorsitz niederlegen, auch von ihrem Posten als Fraktionschefin tritt sie zurück. In einer Erklärung nennt die 48-Jährige vor allem den schwindenden Rückhalt in der Partei als Grund für ihren Rückzug.

Beendet ihre Karriere als Parteivorsitzende: Andrea Nahles. © ODD ANDERSEN, AFP



Beendet ihre Karriere als Parteivorsitzende: Andrea Nahles. Foto: ODD ANDERSEN, AFP



"Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", schreibt Nahles in der Erklärung, die am Sonntag an die Öffentlichkeit ging. In den vergangenen Wochen habe sie immer wieder darüber nachgedacht, ob sie die nötige Unterstützung hat. Das sei in den letzten Wochen wiederholt öffentlich in Zweifel gezogen. "Deshalb wollte ich Klarheit. Diese Klarheit habe ich in dieser Woche bekommen."

Nahles kündigte deshalb an, Montag im Parteivorstand ihren Rücktritt als Vorsitzende der SPD und am kommenden Dienstag in der Fraktion den Rücktritt als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion erklären. "Damit möchte ich die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden kann."

Ihre Erklärung schließt die scheidende Vorsitzende dann mit einem Aufruf an SPD-Mitglieder und legt die Verantwortung für die Zukunft der Partei in die Hände ihrer Genossinnen und Genossen: "Ich hoffe sehr, dass es Euch gelingt, Vertrauen und gegenseitigen Respekt wieder zu stärken und so Personen zu finden, die ihr aus ganzer Kraft unterstützen könnt. Unser Land braucht eine starke SPD!"

Portrait Andrea Nahles: Die Unvollendete

jru