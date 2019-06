Anne Will ändert Gästeliste nach Nahles-Rücktritt

Im Politttalk geht es am Sonntagabend um die Frage: Wie geht es weiter mit der GroKo? - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/BERLIN - SPD-Chefin Andrea Nahles gibt ihre Ämter als Partei- und Fraktionsvorsitzende auf. Die CDU-Spitze berät auf einer Klausur über die Konsequenzen aus dem schwachen Ergebnis bei der Europawahl. Ziehen die Regierungsparteien die richtigen Schlüsse aus den Wahlergebnissen? Welche Auswirkungen hat die SPD-Führungskrise auf die Große Koalition? Diese und andere Fragen will Anne Will in ihrer heutigen Sendung klären.

Die aktuelle politische Entwicklung hat dazu geführt, dass auch Anne Will ihre Einladungsliste für die aktuelle Sendung änderte. © NDR



Die aktuelle politische Entwicklung hat dazu geführt, dass auch Anne Will ihre Einladungsliste für die aktuelle Sendung änderte. Foto: NDR



Aus aktuellem Anlass hat Anne Will das ursprünglich geplante Thema: "Schlechtes Klima - wird die GroKo jetzt grüner?" gekippt und auch die Gästeliste neu gemischt. Der angekündigte Rücktritt von Andrea Nahles und die Folgen sind nun Gesprächsstoff Nummer eins.

Die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit Svenja Schulze (SPD) und CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor und dem Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus in Schleswig-Holstein, Bernd Buchholz (FDP) können nun am Sonntagabend zuhause bleiben und werden von durch den Vizekanzler und stellvertretenden SPD-Parteivorsitzender Olaf Scholz und den CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen ersetzt. Bestand hat die Einladung an die "Fridays-for-Future"-Aktivistin Luisa Neubauer sowie die stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der Süddeutschen Zeitung, Cerstin Gammelin.

Die Sendung am heutigen Sonntag, 2. Juni, startet zudem erst um 22 Uhr und nicht wie gewohnt um 21.45 Uhr. Grund ist ein Brennpunkt zum Nahles-Rücktritt, der um 20.15 Uhr eingeschoben wird.