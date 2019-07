Ansbach unter Wasser! Unwetterlage beruhigt sich aber langsam

Deutscher Wetterdienst hat Warnstufen 2 und 3 herausgegeben - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Nachdem der Samstag bereits das Ende der extremen Hitzewelle besiegelte, bleibt es auch am Sonntag eher kühler. Allerdings sollten die Franken lieber den Regenschirm parat halten, denn es könnte immer wieder zu Regenschauern kommen. Erste Unwetter wüten bereits in der Region - in Forchheim, Fürth, Roth, Weißenburg und Schwabach besteht Warnstufe 3.

Bilderstrecke zum Thema Unwetter in der Region: Straßen und Keller in Franken voller Wasser Die Feuerwehr war im Landkreis Ansbach im Dauereinsatz, die Retter rund um Fürth und in Erlangen auch. Binnen weniger Stunden kam dort jede Menge Regen vom Himmel, Straßen etwa im kleinen Ort Vestenberg sind überflutet. In Erlangen liefen zahlreiche Keller voll.



+++ Die Hitzewelle ist erst einmal vorüber: Den Sonntag über bleibt es bedeckt, am Abend kann es zu Regenfällen kommen. Der DWD warnt vor heftigen Gewittern in der Region. Die Unwetterwarnung gilt aktuell bis 17 Uhr. Die Besucher des Annafests in Forchheim und des Bardentreffens sollten sich also wappnen. Die Temperaturen bewegen sich weiterhin im mittleren 20er-Bereich.

+++ Zum Montag hin wird es dann zumindest wieder ein bisschen freundlicher. Zwar kann es immer noch zu Regenschauer kommen, am frühen Nachmittag setzt sich aber die Sonne durch und es bleibt bis in die Abendstunden heiter. Die Maximalwerte betragen am Wochenstart 23 Grad.

+++ Der Dienstag lockt wieder mit perfektem Sommerwetter: Strahlender Sonnenschein bei Temperaturen bis zu 26 Grad garantieren einen perfekten Start in die Sommerferien.

Landkreis Fürth - Gewitter mit Starkregen im Gepäck zogen am Sonntagnachmittag (28.07.2019) über den Teilen von Mittelfranken. Nicht nur die Feuerwehr im Landkreis Ansbach bei Vestenberg hatte mit überschwemmten Straßen zu kämpfen, sondern auch die Autofahrer in Veitsbronn im Landkreis Fürth. Foto: NEWS5 / Maurer Weitere Informationen... https://www.news5.de/news/news/read/16052 © NEWS5 / Maurer



