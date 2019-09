18-Jähriger prallt mit Auto bei Ansbach frontal gegen Baum

Fahranfänger erlitt einen Knochenbruch - Straße war gesperrt - vor 23 Minuten

ANSBACH - Am Mittwoch kam ein Fahranfänger bei Gödersklingen im Landkreis Ansbach mit seinem Audi von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Er wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Etwa gegen 6.30 Uhr kam der 18-Jährige am Mittwochmorgen mit seinem Audi A3 zwischen Lindach und Gödersklingen in einer Linkskurve von der Straße ab. Der Wagen schleuderte in die Böschung und prallte dann gegen einen Baum. Laut Angaben der Polizei erlitt der junge Fahrer einen Knochenbruch und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Die Staatsstraße musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden, seit 9 Uhr ist sie jedoch wieder für den Verkehr freigegeben.

jm