Bei praller Sonne: Frau lässt Hundewelpen in Auto zurück

Tier befand sich bereits seit einer Stunde in dem verschlossenen Wagen - vor 44 Minuten

ANSBACH - Am Freitagmittag entdeckten Passanten in Ansbach einen Hundewelpen, der in einem Auto in der Bahnhofsstraße eingeschlossen war. Der Vierbeiner hechelte bereits stark, denn der Wagen stand bei 25 Grad in der prallen Sonne.

Die Zeugen informierten sofort die Polizei, denn das Tier war bereits seit circa einer Stunde gefangen. Das dunkle Auto parkte nach Angaben der Beamten in der prallen Sonne bei Außentemperaturen um die 25 Grad. Mit dem Eintreffen eines Polizeihundeführers kam auch die Besitzerin des Vierbeiners zurück. Sie zeigte sich zwar einsichtig, dennoch leiteten die Beamten eine Anzeige wegen des Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz ein. Der Hundeführer versorgte den kleinen Malteser mit Wasser.

evo