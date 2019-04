Beim Einbiegen in die Bundesstraße Auto übersehen

B13 bei Oberdachstetten: Unfallverursacherin wurde mittelschwer verletzt - vor 31 Minuten

OBERDACHSTETTEN - Auf der Bundesstraße 13 bei Oberdachstetten kam es am frühen Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten.

Gegen 6.15 Uhr bog eine 50-Jährige mit ihrem Seat von Anfelden kommend nach links in die B13 in Richtung Muna-Siedlung ein und übersah dabei einen aus Richtung Bad Windsheim kommenden VW, der von einem 44-jährigen Mann gesteuert wurde. Der VW erfasste den Seat am Heck, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von zusammen 6500 Euro. Beide Fahrer wurden verletzt, die Unfallverursacherin mittelschwer. Beide mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

reg