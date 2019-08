Einbruch und Überschwemmung in Ansbacher Café: Täter gefasst

ANSBACH - Anfang August ist ein Unbekannter in ein Café in der Ansbacher Reitbahn eingestiegen. Er klaute Bargeld und ein Messer. Zudem richtete er einen großen Wasserschaden an. Die Kriminalpolizei konnte den Täter jetzt ermitteln.

Bereits in der Nacht von Freitag, 1. August, auf Samstag, 2. August, ist ein zunächst Unbekannter in ein Café in der Ansbacher Reitbahn eingebrochen. Nun hat ihn die Kriminalpolizei gefasst. Der 27-jährige Mann gestand seine Tat in der Vernehmung, wie die Polizei berichtet. Zudem konnten die Beamten Teile der Beute sicherstellen.

In der besagten Nacht verschaffte sich der Einbrecher vermutlich in den frühen Freitagmorgenstunden Zugang zu dem Café in der Innenstadt. Dort nahm er ein hochwertiges Messer und Bargeld mit. Desweiteren verursachte er einen Sachschaden von mindestens 15.000 Euro, indem er sämtliche Wasserhähne in dem Lokal aufdrehte. Der 27-Jährige muss sich jetzt unter anderem wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls verantworten.

