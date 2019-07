Einsatz in Aurach: Gas trat an Tankstelle aus

AURACH - Ein Gasaustritt an einer Auracher Tankstelle (Landkreis Ansbach) hat am Samstagmorgen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Nach ihrem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass Flüssiggas aus einem Schlauch ausgetreten war.

Ein Loch hatte sich in einem Schlauch an einer Auracher Tankstelle gebildet. Aus ihm trat Flüssiggas aus. © NEWS5 / Haag



Am Samstag ging gegen 8 Uhr ein Anruf bei der Polizei ein, dass an dem Flüssiggastank der Tankstelle in der Ansbacher Straße in Aurach Gas austreten würde. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten vor Ort fest, dass der Zapfschlauch des Flüssiggastanks undicht war und Flüssiggas (LPG) ausströmte. Da eine geringe Gefahr von dem ausströmenden Gas ausging, richtete die Feuerwehr eine Verkehrsumleitung in Aurach ein. Die defekte Stelle konnte abgedichtet werden. Es erfolgte wegen des Gasaustritts jedoch keine Räumung. Nach Einschätzung der Feuerwehr ging zu keinem Zeitpunkt eine erhebliche Gefahr durch das ausströmende Gas aus.

