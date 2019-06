Ein Mann hatte am Ortsausgang von Leutershausen großes Glück: Obwohl sein Auto gegen einen Baum prallte, in den Straßengraben stürzte und dann völlig ausbrannte, blieb er unverletzt. Die Feuerwehr löschte das brennende Auto, an dem ein Totalschaden entstand. Der Autofahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. © NEWS5 / Haag