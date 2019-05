Familiendrama in Gunzenhausen: Vater schweigt vor Gericht

Der 31-Jährige hatte sich nach der Tat vom Balkon gestürzt - vor 25 Minuten

ANSBACH - Die Tat schockierte etliche Menschen - weit über Frankens Grenzen hinaus: Im Juni 2018 soll ein 31-jähriger Familienvater seine Frau und seine drei Kinder in ihrer Wohnung in Gunzenhausen erstochen haben. Doch vor Gericht will er sich nicht zu den Vorwürfen äußern.

Er senkt den Kopf auf den Tisch: Der 31-Jährige soll im Juni 2018 seine Frau und seine Kinder erstochen haben. Nun steht er deshalb vor Gericht. © dpa/ Nicolas Armer



Er senkt den Kopf auf den Tisch: Der 31-Jährige soll im Juni 2018 seine Frau und seine Kinder erstochen haben. Nun steht er deshalb vor Gericht. Foto: dpa/ Nicolas Armer



Vor dem Landgericht Ansbach schweigt der 31-Jährige Familienvater, dem vorgeworfen wird, seine drei Kinder und seine Frau erstochen zu haben. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts beginnt an diesem Dienstag mit der Beweisaufnahme und hört erste Zeugen. Oberstaatsanwalt Matthias Schrotberger wirft dem Angeklagten heimtückischen Mord in vier Fällen vor, er habe aus niederen Beweggründen gehandelt.

Bilderstrecke zum Thema Ehefrau und Kinder tot - Familientragödie in Gunzenhausen Am Morgen des 26. Juni 2018 hat nach Informationen der Polizei ein 31 Jahre alter Mann in Gunzenhausen seine Frau und die gemeinsamen Kinder (drei, sieben und neun Jahre alt) getötet. Nach der Tat stürzte sich der Mann wohl aus der Wohnung und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Im Mai steht er nun vor Gericht.



Laut Anklage sprach der gelernte Maschinenanlagenbauer Georg K. seiner Ehefrau und seinen Kindern jedes Lebensrecht ab - die Frau hatte sich am 21. Juni 2018 von ihm getrennt. Fünf Tage später schlich er sich in den frühen Morgenstunden in die Wohnung. Nach der Bluttat wählte Georg K. den "Notausgang Suizid" und sprang vom Balkon. Im Krankenhaus retteten Ärzte sein Leben, nun erwartet ihn im Fall seiner Verurteilung nach Anklage eine lebenslange Freiheitsstrafe.

löw