Gegen Auto geprallt: 16-jährige Bikerin schwer verletzt

Jugendliche wurde durch den Aufprall von Motorrad geschleudert - vor 55 Minuten

ANSBACH/WEIHENZELL - In Weihenzell bei Ansbach ereignete sich am Montag ein schwerer Verkehrsunfall: Eine 16-jährige Bikerin kollidierte an einer Kreuzung mit einem Auto und stürzte zu Boden. Die Jugendliche erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 7 Uhr wollte die 16-jährige Bikerin von Frankendorf kommend die Kreisstraße AN10 überqueren. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto eines 21-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste die Motorradfahrerin mit seinem Wagen.

Durch den Aufprall schleuderte die Jugendliche von ihrem Leichtkraftrad und erlitt schwere Verletzungen. Das Auto kam im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei zog sich der Fahrer laut Polizei leichte Verletzungen zu. Sowohl das Leichtkraftrad als auch das Auto waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 14.000 Euro.

jm