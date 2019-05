In Ansbach vor Polizei geflüchtet: Suche nach 14-Jährigem

WÜRZBURG/ANSBACH - Am Montag hat der 14-jährige Louis zusammen mit einem Freund die Jugendhilfeeinrichtung verlassen, in der er in Würzburg lebt. Während der andere Junge in Ansbach jedoch von der Polizei aufgegriffen wurde, flüchtete Louis vor den Beamten.

Der 14-jährige Louis war in Ansbach vor der Polizei geflüchtet. Nun suchen die Beamten öffentlich nach dem Jugendlichen. © Polizei Unterfranken



Gegen 11 Uhr verließen die beiden Jungen am Montag die Einrichtung, die im Würzburger Stadtteil Grombühl liegt. Gemeinsam machten sie sich laut Polizei auf den Weg nach Ansbach, wo die Mutter des zweiten Jungen lebt. In Ansbach wurden Polizisten allerdings rasch auf das Duo aufmerksam. Während die Beamten den Freund von Louis festhalten konnten, gelang dem 14-Jährigen selbst die Flucht. Die Polizei geht davon aus, dass der Jugendliche nun alleine unterwegs ist. Unklar ist allerdings, ob er sich momentan noch in Ansbach aufhält oder möglicherweise nach Würzburg zurückgefahren ist. Der zweite Ausreißer wurde inzwischen wieder zurück in die Einrichtung gebracht.

Louis Rühle ist laut Polizei etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er hat mittelblonde, sehr kurze Haare.

Die Polizei hofft bei der Suche nach Louis auf Hilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu dem Aufenthaltsort des 14-Jährigen geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 09314572230 bei der Dienststelle melden.

