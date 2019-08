Landkreis Ansbach: Rinder sterben bei Bauernhofsbrand

Im Stall waren etwa 100 Rinder untergebracht - Blitzschlag als Brandursache? - vor 25 Minuten

GRIMMSCHWINDEN/SCHNELLDORF - Ein Stall, in dem etwa 100 Rinder untergebracht waren, ist in der Nacht auf Samstag im Landkreis Ansbach ausgebrannt. Einige der Tiere fielen den Flammen zum Opfer, der Schaden am Gebäude beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 500.000 bis 1 Million Euro.

Gemeldet wurde der Brand des Stalles in Grimmschwinden/Schnelldorf gegen 23.30 Uhr über die Notruf-Nummer. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Brandort und den umliegenden Ortschaften stand der gesamte Stall mit etwa 100 Rindern im Vollbrand. Die Feuerwehr musste sich zunächst darauf beschränken, ein Übergreifen auf die angebauten Gebäude zu verhindern, was Ihnen letztlich gelang.

Wie die Polizei mitteilt, verendeten einige Rinder in den Flammen, eine Begutachtung der überlebenden Tiere übernimmt ein Veterinär. Über das genaue Schadensausmaß ist laut Polizeibericht aktuell keine Aussage möglich, die Löscharbeiten dauern an. Ersten Einschätzungen zufolge beläuft er sich auf etwa 500.000 bis 1 Million Euro. Inwieweit Blitzschlag für den Brandausbruch ursächlich war, ist bislang noch nicht geklärt.

lio